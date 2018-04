Salvati 45 cuccioli e 65 tartarughe trasportati illegalmente in una "auto lager"

Quarantasei cuccioli di cane e sessantacinque esemplari di tartaruga terrestre sono stati ritrovati all'interno di un'auto durante un controllo: erano stipati in alcune gabbie di plastica e in scatole di cartone, in pochissimo spazio e in condizioni difficili, senz'acqua e senza cibo. A scoprirli sono stati gli agenti della polizia stradale di Frosinone all'altezza del km 599 dell'A1, nel territorio del comune di Anagni, controllando una Fiat Stilo condotta da un 52enne campano con precedenti penali.

I cuccioli hanno tra i 45 e i 60 giorni e sono privi sia di microchip individuale sia di passaporto, mentre le tartarughe, appartenenti a una genere soggetto a regolamentazione comunitaria, non avevano il necessario certificato CITES. Uno dei cuccioli purtroppo è morto durante il viaggio.

Si presume che gli animali siano stati caricati in un paese dell'Est Europa e che, con ogni probabilità, fossero destinati al mercato clandestino della Campania. Si tratta, infatti di esemplari, di razze costose (maltesi, carlino, Volpino, Volpino di Pomerania, Cavalier King Charles, bulldog francese, terrier) che, insieme alle tartarughe, avrebbero fruttato al mercato nero un ricavo di oltre 20mila euro a fronte del ridotto costo del viaggio effettuato in condizioni precarie e con un mezzo assolutamente non adatto al trasporto di animali vivi.

