Pompieri salvano un cucciolo di cane di 3 giorni finito nella ventola del riscaldamento

Tre giorni di vita e già è finito nei guai. Per fortuna c'era qualcuno ad aiutarlo. Un cucciolo di cane, non si sa come, è riuscito a infilarsi nella ventola del riscaldamento. I suoi padroni non riuscivano a tirarlo fuori e così hanno chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti per risolvere la situazione.

E' successo a Auburn, nello stato di Washington. I pompieri della Valley Regional Fire Authority hanno pubblicato poi orgogliosi la foto di uno di loro con in mano il cucciolo, talmente piccolo da non aver ancora aperto gli occhi. Il cucciolo è stato restituito alle amorevoli zampe della sua mamma, fortunatamente illeso.