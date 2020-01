Cucciolo di foca monaca sulla spiaggia, cordone di sicurezza per proteggerlo e allontanare i curiosi

Un cucciolo di foca monaca di appena quattro mesi ha fatto inaspettatamente la sua comparsa sulla spiaggia di Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo (Brindisi). Il piccolo mammifero si è rifugiato sotto la piattaforma di un bar a ridosso dell'arenile e la zona è stata transennata per evitare che possa allontanarsi, in attesa dell'arrivo dei veterinari dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e dell'Acquario di Genova.

Gli agenti della Capitaneria di porto, della polizia locale, dei carabinieri del servizio veterinario dell'Asl di Brindisi si stanno occupando anche di tenere lontani i curiosi che potrebbero infastidire l'animale.

La foca monaca (Monachus monachus) è una specie altamente protetta nel Mediterraneo, dove ormai si contano appena qualche centinaio di esemplari, soprattutto nell'Egeo e più raramente in Sardegna e altre località italiane. Quello ritrovato a Torre San Gennaro potrebbe essere lo stesso esemplare che il 25 gennaio era stato avvistato più a sud, sulla spiaggia di Frigole (Lecce), dove era stato sorvegliato dai carabinieri forestali e da personale del Nucleo di tutela delle biodiversità di San Cataldo per evitare alla foca il disturbo antropico sino a quando, alle 16 circa, era ritornato in mare.