Cucciolo di orso resta intrappolato in un barile: un gruppo di cacciatori lo salva così

E' virale su LiveLeak il video di un cucciolo di orso salvato da un gruppo di cacciatori. Il piccolo era rimasto con la testa incastrata in un barile dimenticato nella foresta. Piangeva da due giorni e la mamma, nonostante i tentativi, non riusciva a liberarlo. Per fortuna i cacciatori si sono imbattuti nell'animale e hanno avvisato il guardiacaccia. Questo è solo un esempio di best practice che è importante far circolare. Anche in Italia si potrebbe incorrere in casi come questo.