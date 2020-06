Cuccioli di elefante sottratti alle madri e torturati: "Così diventano un'attrazione per i turisti"

Sottratti alle loro madri, ridotti in catene, picchiati e maltrattati. World Animal Protection, organizzazione transnazionale che si batte per i diritti degli animali, ha documentato in un video le crudeli pratiche usate in alcuni campi della Thailandia per addestrare gli elefanti allo scopo di renderli attrazioni per i turisti. Un filmato straziante quello pubblicato dall’associazione animalista: gli elefanti vengono tolti alle loro madri con la violenza, legati agli alberi e a volte colpiti nelle aree sensibili con strumenti di metallo (bullhook). Tutto per fiaccare il carattere degli animali così da renderli mansueti e adatti a interagire con i turisti.

Secondo World Animal Protection in Thailandia ci sarebbero 2.800 elefanti tenuti in cattività. Con la pandemia almeno 85 campi di addestramento sono stati costretti a chiudere e più di 5.000 persone hanno perso il lavoro . Alcuni elefanti, denuncia World Animal Protection, sono stati impiegati nelle foreste per compiere lavori pesanti. "Prima che il turismo riprenda - scrive l’associazione animalista - è necessario che le modalità di addestramento cambino radicalmente".

L’unica soluzione sostenibile a lungo termine però sarebbe quella di "vietare che gli elefanti si riproducano in cattività per fare in modo che le generazioni future vengano risparmiate da questo trauma". Tuttavia, anche i turisti possono fare molto: basterebbe semplicemente "voltare le spalle a queste pratiche non etiche e andare ad ammirare gli elefanti nel loro habitat naturale".

Il video degli elefanti maltrattati

(Filmato non adatto ad un pubblico sensibile)

Coronavirus, gli elefanti migrano in massa

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.