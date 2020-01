Cane scappa di casa e scompare: era vicino all'ospedale dove si trovava il padrone morto

Scappato di casa il primo dell'anno, un cane è stato ritrovato nei pressi dell'ospedale dove si trova il corpo del suo padrone, in attesa dei funerali.

È la storia di Erik, un bellissimo esemplare di border collie, scomparso dalla sua casa di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, e ritrovato qualche giorno dopo vicino all'ospedale in località Costa, come ha raccontato in un post su Facebook la figlia del suo padrone, l'architetto Flavio Franco, morto in ospedale dove era stato ricoverato qualche giorno prima in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni.

"Una storia straordinaria, Erik scappato il giorno 1, ha percorso Cozzuolo, Carpesica, Ogliano, San Fior, Colle Anzano e trovato oggi vicino all'ospedale dove si trova il corpo di papà in attesa del funerale", ha scritto la donna su Facebook, ringraziando le tantissime persone che avevano condiviso i suoi appelli per ritrovarli.