Gatta massacrata a colpi di pietra da un gruppo di ragazzini

A denunciare tutto è l'Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) di Marsala, in provincia di Trapani. Una gatta è stata massacrata a colpi di pietra nel centro storico, in via Fortuna. A uccidere l’animale, con ferocia e crudeltà, sarebbero stati alcuni ragazzi, un gruppo di adolescenti.

Scrive Giusy Milù: "Un gruppo di ragazzini sadici si aggira per le vie del centro trucidando poveri animali indifesi. Se qualcuno dovesse assistere a una scena del genere è pregato di bloccare questi esseri indegni e chiamare le forze dell’ordine ordine".

Sotto il post è stata pubblicata anche la foto del felino ucciso, tanti i commenti sdegnati e di condanna. I volontari aggiungono: "Non descriviamo che atroci sofferenze ha potuto provare questo animale innocente ma chiediamo di contattarci in privato se siete a conoscenza dei fatti, quantomeno per parlare con le famiglie di questi ragazzi che certamente hanno delle problematiche".