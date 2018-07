Va negli Usa e lascia 46 gatti abbandonati in casa: i vicini danno l'allarme

Se ne è andato negli Stati Uniti e ha lasciato a casa, in un appartamento in via Lulli a Firenze di cui è affittuario, quarantasei gatti in completo stato di abbandono.

A segnalare la presenza degli animali e a far scattare le attività investigative sono stati alcuni vicini. Grazie all'intervento del proprietario dell'appartamento è stato possibile accedere all'immobile dove è stata constatata una situazione aberrante, sia igienica che ambientale. Gli animali presentavano patologie dimagrimento, disidratazione ed altro come accertato dal veterinario intervenuto con le guardie Zoofile.

I gatti, che riuscivano a uscire su una tettoia, sono stati prima rifocillati e poi è stata avvisata per il loro recupero la direzione ambiente del Comune di Firenze. Erano tutti in condizioni di precaria salute, da vaccinare e da tenere sotto costante controllo medico veterinario. Dei fatti verificati è stato trasmesso la notizia di reato per abbandono di animali alla competente procura della Repubblica di Firenze.