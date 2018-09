Gattino intrappolato nel tombino: il salvataggio dei vigili del fuoco

Nella mattina di giovedì 27 settembre i pompieri di Gorgonzola, nel milanese, sono riusciti a salvare un gattino di pochi mesi che era rimasto intrappolato in un tombino in strada a Basiano.

I caschi rossi erano di ritorno da Truccazzano - dove avevano lavorato tutta la notte per spegnere un rogo in un campo agricolo - e sono stati dirottati nel comune del milanese. Lì, con le divise ancora zuppe per l'intervento di poco prima, sono stati in grado di liberare il gattino e salvargli la vita.

Destino decisamente diverso, invece, per i mici - almeno un centinaio - che si trovavano nel gattile comunale di Rho. La struttura è stata completamente distrutta dalle fiamme nella notte tra mercoledì e giovedì e quasi tutti gli animali, oltre cento, sono morti.

La notizia su MilanoToday