Gli hanno sparato e lo hanno investito. Il sindaco: "Vergogna per chi ha fatto questo al cane Ignazio"

Lo hanno trovato che vagava per le campagne di Norbello (Oristano), dopo essere stato investito: un pastore maremmano anziano, con una profonda ferita sulla pancia, la gabbia toracica sfondata, il polmone perforato da una costola fratturata, in precedenza già ferito da colpi d’arma da fuoco e picchiato.

Ora è affidato alle cure della clinica veterinaria Duemari di Oristano, dove i medici stanno facendo di tutto per salvarlo. “Siamo disperati. Se sopravvive lo chiameremo Ignazio, dal luogo dove è stato soccorso da Nicola, Sant’Ignazio vicino a Norbello”, hanno scritto su Facebook i veterinari della clinica, condividendo le foto del cane ferito.

“Non ho neanche parole per descrivere lo schifo che provo e la vergogna di far parte della razza umana come il bastardo vigliacco che ha fatto questo...”, ha scritto sempre su Facebook Matteo Manca, sindaco di Norbello, ricondividendo a sua volta le immagini drammatiche.

La clinica ha poi pubblicato un aggiornamento sulle condizioni di Ignazio, dopo l’operazione d’urgenza a cui lo hanno sottoposto.