Prof dà in pasto un cucciolo di cane vivo a una tartaruga azzannatrice: è polemica

Non si placa l'eco delle polemiche suscitate negli Stati Uniti dopo che un insegnante di scienze di una scuola media dell'Idaho è finito sotto inchiesta per aver dato un cucciolo di cane vivo in pasto a una tartaruga azzannatrice di fronte ai suoi studenti, al termine delle lezioni.

Il professor Robert Crosland che già in passato aveva nutrito rettili durante le lezioni con topolini e altri piccoli animali, è ora sotto inchiesta, anche se non risulta sospeso dalla scuola, e i genitori si dividono su quanto accaduto, mentre la Peta, una delle più importanti associazioni animaliste, ha denunciato il caso alla polizia.

Il cucciolo, riferiscono i media locali e anche alcuni genitori, era malato e non aveva spereanze di sopravvivenza. Secondo la madre di uno dei ragazzi presenti alla scena, gli studenti sono abituati alla vita di campagna e al lavoro nelle fattorie, quindi avrebbero familiarità con il ciclo della vita e della morte.

Ma se ci sono genitori e studenti che fanno quadrato per difendere Crosland, l'animalista della Peta Jill Parish, però, porta avanti al propria battaglia. "Permettere a dei bambini di guardare mentre un cucciolo innocente urla mentre viene dato in pasto a un altro animale è violenza, non va bene", ha detto Parris a una rete locale. In attesa di un eventuale decisione da parte della scuola sul professor Crosland, la targatura è stata soppressa.