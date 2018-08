"Il cane Kaos è morto per avvelenamento": i risultati ufficiali dell'autopsia

Il cane Kaos sarebbe morto per avvelenamento da metaldeide, un prodotto chimico usato in agricoltura come lumachicida. E' quanto emerge dagli esami finali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, dopo le tante ipotesi dei giorni scorsi sulla causa del decesso dell'animale, dall'avvelenamento all'infarto.

Dagli esami non è dato sapere se Kaos sia stato vittima di un avvelenamento doloso o dell'assunzione volontaria della sostanza. Questo sarà valutato dall'inchiesta in corso dei servizi veterinari locali e dell'autorità giudiziaria. Gli esiti degli esami sono stati inviati alla Procura.

I risultati smentiscono così la fuga di notizie di ieri, secondo cui Kaos era morto di infarto e non per avvelenamento, come invece aveva denunciato fin dall'inizio il padrone-addestratore del cane, Fabiano Ettorre.