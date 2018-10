Lo 'strano branco' in casa: leoni insieme al Rottweiler

Facendo una passeggiata per le strade di Mexico City può capitare di sentire il ruggito di un leone, o addirittura di vederne uno. Non è un evento raro, come non succede di rado che qualche vicino si spaventi e chiami la polizia.

Si tratta di Nojoch, Numbi e Gorda due splendidi e rari esemplari di leone bianco e un cucciolo di leone fulvo, di proprietà di Omar Rodriguez, un uomo d'affari di 48 anni e che abitano sul tetto "blindato" della sua casa a due piani nel capoluogo messicano.

"So che queste non sono le migliori condizioni in cui farli vivere - spiega - la cosa migliore per far crescere un leone sarebbe vivere nella savana africana, dove poter correre liberamente, però sai... Il mio primo leone l'ho avuto 20 anni fa. Sono ben consapevole di quello che ho e so quali precauzioni prendere. Se non vengono gestiti bene possono diventare pericolosi, certo non è come avere un cagnolino in salotto".