Branco di lupi ripopola il Parco dei Castelli Romani

Tornano in lupi nel Parco dei Castelli Romani. Il personale dell'area protetta ha accertato infatti la presenza di lupi, forse un branco stabile e vi sono elementi tali da lasciar dedurre che, con discreta probabilità, la (ri)colonizzazione dell'area dei Colli Albani sia ormai stabile da parte di questa specie, preziosa per l'ecosistema.

Molto significativo è, tra l’altro, l’avere individuato abbondanza di segni di presenza del lupo in aree molto frequentate anche dai cinghiali: il cerchio potrebbe dunque chiudersi e, così, permettere il ripristino dell’ancestrale rapporto predatore-preda.

In questo stretto legame, informano dal Parco dei Castelli Romani, è insita la soluzione del "problema" cinghiale e la speranza che, senza eccessive intromissioni umane (bracconaggio, avvelenamenti, ad esempio), questa ultima specie possa tornare in equilibrio con il resto dell’ecosistema. Questi rinvenimenti confermerebbero la tendenza all’espansione territoriale del lupo in Italia, oggetto di sempre maggiori attenzioni da parte degli Enti di tutela ambientale.

È sempre opportuno ricordare che il lupo è un animale schivo e nutre, nei confronti dell’uomo, un istintivo timore che lo spinge a fuggirlo, mèmore delle persecuzioni che, dopo decenni di uccisioni sistematiche, negli anni ’70 del secolo scorso lo avevano portato vicino all’estinzione. L’Ente Parco intende tutelare la specie e, nel contempo, fornire pronto ed efficace ausilio agli allevatori locali, così che il lupo e la zootecnia possano continuare a convivere senza conflitti.

