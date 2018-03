Mistero in Francia: stanno scomparendo gli uccelli

Allarme uccelli in Francia: i volatili che vivono nelle zone agricole stanno scomparendo ad una velocità preoccupante. Negli ultimi 15 anni alcune specie si sono ridotte di un terzo, una tendenza che negli ultimi anni sembra aver avuto una ulteriore accelerazione.

Sono questi i drammatici risultati contenuti in uno studio “Suivi Temporel des Oiseaux Communs” (STOC) condotto dal CNRS e dal Museo di storia naturale francese. Per Grégoire Loïs, vicedirettore di Viginature, che coordina lo Stoc, il declino dei volatili nelle campagne “ha raggiunto livelli prossimi alla catastrofe ecologica”. “E’ facile affermare che le pratiche agricole sono all’origine di questa accelerazione del declino” degli uccelli, che risulta estremamente variabile da zona a zona.

“Sul resto del territorio vi è una lieve diminuzione, niente a che vedere rispetto alle zone coltivate”. In queste ultime, alcune specie come l’allodola di campo, l’usignolo grigio o l’ortolano hanno perso circa un terzo di esemplari in tre lustri. Un altro studio, condotto dal CNRS a partire dal 1995 nelle Deux-Sèvres, in 160 zone di 10 ettari di una piana cerealicola tipica dei territori agricoli francesi, infila il dito nella piaga. Secondo queste ricerche in 23 anni tutte le specie di uccelli di pianura hanno visto scomparire la loro popolazione: l’allodola ha perso più di un individuo su tre (-35%), la pernice otto individui su dieci. Ma in ogni caso sono tutte le specie ad essere toccate, probabilmente a causa della scomparsa degli insetti.