Morta Nonja, la scimmia pittrice star di Facebook

Lutto allo zoo di Vienna, dove si è spenta a 44 anni di età Nonja, una femmina di orangutan divenuta celebre per il suo talento nella pittura e per avere un profilo Facebook con migliaia di seguaci.

A dare il triste annuncio è stato lo stesso zoo di Schoenbrunn con un post sui social network. Il personale è stato costretto a sopprimere l'animale a causa di una grave insufficienza renale.

Nel corso della sua vita Nonja aveva dimostrato come la distanza con l'essere umano non fosse poi così tanta: nel 1995 aveva venduto tutti i suoi quadri in un vernissage tenutosi a Vienna, mentre lo scorso anno era diventato virale un suo video in cui giocava con un fidget spinner, un'evoluzione della celebre trottola.

Ma non finisce certo qui, lo zoo gli aveva anche fornito una fotocamera speciale per permetterle di scattare delle fotografie da postare sulla sua pagina Facebook. Il talento di Nonja, nata al Tiergarten Schönbrunn, il giardino situato all'interno del parco del castello di Schönbrunn, venne scoperto quasi per caso, quando prese un pennello e iniziò a dipingere all'interno della gabbia. In quel momento il personale dello zoo capì il suo talento, dandole modo di approfondire questa passione.