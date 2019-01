Addio a Boo, è morto il cane "più bello del mondo"

Se n'è andato nel sonno a causa di un problema cardiaco. Boo, il cane "più bello del mondo", così come era conosciuto sui social, è morto. "È con profonda tristezza che vi annunciamo che Boo si è spento nel sonno, ci ha lasciati per raggiungere il suo migliore amico, Buddy (altro cagnolino spesso presente insieme a lui in tanti scatti scial di successo e scomparso nel 2017, ndr). La nostra famiglia ha il cuore spezzato, ma noi troviamo conforto sapendo che non soffre più in alcun modo" scrivono i padroni dell'esemplare di volpino di Pomerania.

Morto il cane "più bello del mondo"

Boo era un vero "personaggione" sui social, contava ben 541mila follower su Instagram e 16 milioni di fan su Facebook. "Era il cane più felice del mondo", secondo la sua famiglia. Adottato tredici anni fa, la popolarità arrivò nel 2011, dopo la pubblicazione del libro "Boo: La vita del cane più bello del mondo".

“Boo ha portato gioia a persone in tutto il mondo. Era il cane più allegro che abbiamo mai incontrato. Era così facile da tenere che non abbiamo mai avuto bisogno di addestrarlo e ha sempre fatto ridere tutti per la sua personalità bizzarra e scodinzolante" ricorda oggi la sua famiglia.