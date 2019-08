Addio a Oxy, cane "eroe" anche ad Amatrice: per 11 anni ha salvato vite

Addio a Oxy, "cane eroe di Amatrice": per anni è stata in forza alla Misericordia Valle Savio, in Emilia Romagna."Oggi ci ha salutato per sempre Oxy, cane eroe di Amatrice. Eri estremamente fiera ed orgogliosa e profondamente legata alla tua conduttrice Romina a cui va tutto il nostro cordoglio. Hai lasciato un vuoto incolmabile, continua il tuo lavoro lassù, continua a salvare vite Corri grande Oxy! Corri, non ti fermare! Un giorno ci abbracceremo nuovamente". Con un toccante post sulla propria pagina Facebook le Unità cinofile da soccorso e logisti Misericordia Valle del Savio rendono omaggio alla femmina di pastore tedesco che per 11 anni ha salvato le vite di persone disperse nei boschi o sotto le macerie.

È morta Oxy, cane eroe di Amatrice

Nessuno può dimenticare Oxy, che diede un grande contribuito anche durante il terremoto di Amatrice. Nel borgo devastato dal terremoto riuscì a trovare diversi corpi sotto le macerie, purtroppo tutti di persone già decedute. In quell'occasione erano stati i vigili del fuoco a portare i primi soccorsi, la protezione civile di Cesena era intervenuta solo in un secondo momento. Dopo tanti anni di onorato servizio da qualche tempo era in 'pensione' dopo aver sconfitto una brutta malattia.