Serie tv, vip e cibo: a cosa si ispirano gli italiani per dare i nomi ai loro cani. I nomi più diffusi

Come scegliere il nome del proprio cane? Gli italiani si lasciano ispirare da nomi famosi, personaggi noti e protagonisti di serie tv e film quando si tratta di trovare un nome al proprio amico a quattro zampe. A rivelarlo è Rover.com, la più grande rete mondiale di pet sitter e dog walker a cinque stelle, che ha stilato un report sulla base dei dati di oltre due milioni di cani in tutto il mondo.

Questa la classifica dei dieci nomi più comuni tra i cani italiani nel 2019: Mia, Luna, Kira, Maya, Zoe, Jack, Lucky, Leo, Lola e Oliver. Nomi per cani "famosi", quindi, ma anche ispirati a quelli che circolano molto grazie al gossip, sulla base delle scelte già effettuate dai vip per i loro amici canini (e non solo), oppure che si sentono ripetere più spesso.

L'ispirazione arriva anche dai vip e dagli influencer

In classifica ci sono grandi classici come Zoe, Lucky e Jack, mentre rifanno la loro comparsa anche Lola e Oliver, come il famoso labrador di Antonella Clerici. Il ritorno su Sky delle vicende delle sorelle Kardashian sembra aver influenzato la scelta dei nomi. Ad esempio rispetto al 2018 Kylie è cresciuto del 600 per cento e Kim del 296 per cento. Ma anche la famiglia reale sembra essere stata una buona fonte di ispirazione, visto che il nome Meghan si è diffuso del 100 per cento in più rispetto al 2018 e quello della cognata/rivale Kate ha fatto segnare un +84 per cento. Ma ad ispirare ci sono persino gli influencers. I due cani delle sorelle Ferragni, Matilda e Pablo, hanno diversi omonimi: per questi due nomi si registra un trend in crescita rispettivamente del 66 e del 36 per cento.

Nomi per cani ispirati alle serie tv

I nomi legati alla serie tv Stranger Things hanno fatto registrare un forte aumento rispetto all'anno scorso: Joyce ha avuto ad esempio un balzo del 400 per cento. Mike e Dustin invece hanno fatto registrare rispettivamente +111 e +110 per cento. La terza stagione de La casa di carta ha portato una crescita del 167 per cento del nome Tokyo, mentre resistono i nomi legati ai personaggi de Il trono di spade: Khaleesi è cresciuto del 75 per cento, Brienne del 50 e Lady, il nome della fedele compagna a quattro zampe di Sansa Stark, del 63 per cento.

Chiamare Fido come i personaggi della Disney

E ovviamente non poteva mancare anche l'universo Disney come fonte di ispirazione. In particolare il lancio di live action come Dumbo o Il Re Leone o di film come Mary Poppins ha dato il via a una maggiore diffusione del nome Dumbo (+100% sul 2018) e Mary (+75% sul 2018) mentre Simba e Nala sono stabili tra i primi 50 nomi più diffusi in assoluto e ai primi due posti della classifica dedicata al mondo di Walt Disney. Chiude il podio Pongo del classico "canino" La carica dei 101.

Italiani, amanti dei cani e del buon cibo: i nomi ispirati agli alimenti

Ma gli italiani sono anche amanti del cibo e tra i nomi più diffusi ci sono anche quelli legati agli alimenti golosi: Miele, Mela e Muffin i più comuni. Guardando nel dettaglio la classifica, quest’anno hanno registrato una maggiore crescita rispetto al 2018, Cacao (+160%), Menta (+234%) e soprattutto Panna (+700%), rispettivamente al settimo, ottavo e decimo posto. Ma c'è anche un ranking dei nomi "alcolici", che vede ai primi tre posti, invece, Spritz, Mojito e Gin. Quest’ultimo conquista la medaglia di bronzo con un incremento nella diffusione rispetto all’anno precedente del 267%. Sempre nei primi dieci ritroviamo alcuni grandi classici come Brandy, Rum, Birra, Whiskey e Scotch. Champagne chiude al 10 posto, a dimostrazione dell’amore degli italiani per le bollicine.