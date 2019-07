Catturato e rinchiuso in un recinto, l’orso M49 riesce a scappare: rischia l’abbattimento

Catturato, l’orso M49 colpito da un’ordinanza di cattura firmata dalla provincia di Trento è riuscito a scappare dopo poche ore. L’animale è riuscito a fuggire scavalcando un muro elettrificato alto quattro metri, come ha reso noto su Twitter il governatore Maurizio Fugatti. “Se M49 si avvicinerà a zone abitate, i forestali hanno l’autorizzazione ad abbatterlo – Il fatto che l’orso sia riuscito a scavalcare una recinzione elettrificata con sette fili a 7.000 volt, certificata dal ministro e da Ispra, dimostra il fatto come questo esemplare fosse pericoloso e ci fosse un problema di sicurezza tale da giustificare l’ordinanza di cattura, scelta non appoggiata dal ministro”.

Le possibilità di incontro con l'uomo sono aumentate esponenzialmente, scrive TrentoToday. Il centro faunistico del Casteller, dal quale l'orso è fuggito, dista pochi chilometri dalla città di Trento e la zona della Vigolana, dove M49 si sarebbe diretto, è disseminata di paesi ed attività agricole. Sono state allarmate anche le forze dell'ordine, ed è facile pensare che, in situazioni di pericolo per l'uomo, si possa mettere mano alle armi.

Orso in fuga, il ministro Costa contro l'abbattimento

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa si era detto contrario all’ordinanza. Dopo la notizia della fuga di M49, dalla direzione generale competente del Ministro dell’Ambiente è stata inviata agli uffici della Provincia di Trento una diffida affinché non si dia nessun ordine di abbattimento dell’orso. “Nessuna istruttoria fin qui elaborata dagli uffici, in collaborazione con Ispra, ha mai valutato il tema dell'uccisione dell'esemplare" sottolinea il ministro Costa, secondo cui "il fatto che sia scappato dall'area attrezzata per ospitarlo non può giustificare un intervento che ne provochi la morte".

“Il presidente Fugatti moduli legittimamente il suo intervento - aggiunge il ministro - Le inefficienze mostrate nella cattura, che non mi vedono e mai mi hanno visto concorde, reclamano professionalità e attenzione massima. Cosa che invece fin qui non è stata mostrata. E adesso si parla di abbattimento? Assurdo e paradossale. Intanto si faccia chiarezza sulla fuga di M49 e poi si intervenga con la cautela del caso senza minare la vita dell'animale”.

"Non sparate a M49", dice anche l'Enpa: "Se l’orso sarà abbattuto, denunceremo il suo carnefice per uccisione di animali, secondo quanto previsto dall’articolo 544 bis del codice penale".