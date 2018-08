Milano, lo straordinario lavoro dei volontari al parco Canile

Una nuova vita per i migliori amici dell'uomo. Spazi aperti, strutture adeguate, estate da vip con tanto di piscina e scorazzate all’aperto. E poi l’ingrediente fondamentale: l’amore dei volontari. Il Parco Canile di Milano, che dallo scorso settembre è gestito da OIPA e Arcadia Onlus, ha l’obiettivo di proporsi come luogo di riabilitazione e preparazione del cane alla vita familiare. Qui arrivano quelli accalappiati, i randagi insomma, ma arrivano anche quelli che non possono più stare con il loro padrone, per motivi economici o per una serie di altre particolari ragioni che rendono necessario il distacco.

Oggi nella struttura sono presenti 170 esemplari suddivisi in 8 padiglioni, ciascuno con 16 box. Nel 2017 ne sono arrivati 230, in adozione ne sono stati dati 213. Qui il percorso di rieducazione e adattamento alla vita cittadina è minuzioso e dettagliato, condotto da educatori e istruttori cinofili professionisti. Molti, moltissimi cani sono già pronti a trovare una nuova famiglia. Il lavoro straordinario dei volontari di OIPA e Arcadia Onlus ha resto il Parco Canile di Milano un vero e proprio fiore all'occhiello, sempre pronto ad accogliere nuove forze. Da MilanoToday