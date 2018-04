Maltrattate e costrette a vivere in un vero e proprio tugurio, stipate in gabbie anguste e maleodoranti: è il terribile destino di oltre 500 pecore, trasportate su una nave cargo dall’Australia al Medio Oriente in condizioni non adeguate.

Le immagini shock sono state realizzate da Animals Australia, Ong per la protezione degli animali che ha denunciato i maltrattamenti subiti dagli animali.