La labrador Sasha fa "miracoli": grazie a lei una ragazza riesce a muovere le braccia

Sasha è una giovane labrador di 4 anni, giocherellona ma preparata per la Pet Therapy. Grazie all'animale cinque ragazzi del centro Diurno "Don Oreste Benzi" di san Tommaso in provincia di Cesena hanno potuto sfruttare un tipo di comunicazione non verbale più immediato e primitivo.

Una ragazza con gravi difficoltà motorie, che nonostante i diversi tentativi non era mai riuscita ad eseguire determinati esercizi, divertita e stimolata dalla presenza di Sasha, è riuscita a muovere le mani in autonomia con l’intenzione di lanciare al cane la pallina che le avrebbe riconsegnato al volo. Un altro ragazzo del centro, invece si è impegnato ad alzare le braccia nell'intento di tirare al cane la palla per farla divertire e allo stesso tempo si è preso cura di Sasha offrendogli, direttamente dalle sue mani, i premietti come ricompensa . 7

Un grande traguardo per lui come raccontato da Cesena Today