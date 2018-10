Doppio papà: due pinguini maschi diventano genitori insieme

Come succede per gli umani, anche nel regno animale è possibile avere due papà. Lo testimoniano le immagini che arrivano da un acquario in Australia, dove una coppia di pinguini maschi ha covato con successo un uovo che si è schiuso: ora accudiscono il pulcino insieme.

I due pinguini di Gentoo dal nome di Sphen e Magic si stanno felicemente "dando il cambio per accudire il piccolo" nato il 19 ottobre con un peso di 91 grammi, ha detto Tish Hannan dell'acquario di Sydney Sea Life.

Sphen e Magic avevano attirato l'attenzione dei lavoratori dell'acquario perché passavano molto tempo insieme e facevano lunghe nuotate in coppia. Poi hanno cominciato a costruire un nido di ciottoli e questo ha convinto i dipendenti dell'acquario a fornire loro un uovo finto. Quando i due si sono rivelati all'altezza hanno ricevuto un vero uovo. "Riconoscono i rispettivi richiami e canzoni. Solo i pinguini che hanno un legame sono in grado di riconoscere l'altro dal richiamo quando vengono separati".

A differenza di altre specie di mammiferi i pinguini maschi e femmine si spartiscono equamente l'accudimento dei piccoli. "Non c'è una reale differenza nei comportamenti di allevamento tra maschi e femmine. E' normale vedere corteggiamenti e cova femmina con femmina e maschio con maschio" ha spiegato Hannan.

Nell'habitat naturale però questi corteggiamenti hanno vita breve: in assenza di un piccolo i pinguini si stancano e cercano altri partner. "Dato che abbiamo dato a Sphen e Magic l'opportunita di avere una stagione di cova coronata da un successo, è molto probabile che tornino insieme il prossimo anno" ha detto Hannan.