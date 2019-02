Poliziotto ferma il traffico per far attraversare un cane zoppo e diventa l'idolo dei social

Un poliziotto russo è diventato l'idolo dei social dopo la diffusione di un video che lo riprende mentre blocca il traffico per far attraversare in sicurezza un cane zoppo.

Il video, girato in una strada innevata di Chelyabinsk, a quasi 1800 chilometri da Mosca, mostra l'agente piazzarsi al centro della carreggiata per fermare le macchine in transito e consentire così all'animale di passare da una parte all'altra del marciapiede senza correre il rischio di essere investito.

Come ricorda il sito RT, in molte città russe il numero dei cani randagi è cresciuto notevolmente negli ultimi tempi.