Sì a cani e gatti in ufficio "per ridurre lo stress": il primo caso in un'azienda pubblica italiana

Per la prima volta in Italia in un’azienda pubblica i dipendenti potranno portare cani e gatti al lavoro. I 1800 dipendenti dell'Ats (l'ex Asl a Milano e nell'hinterland) avranno la possibilità infatti di andare a lavoro con i propri animali d'affezione. L'iniziativa è stata portata avanti insieme a 'Amo gli Animali', onlus guidata dal veterinario Mauro Cervia e presentata proprio oggi con uno spot tv. Il filmato "Più benessere al lavoro con il tuo cucciolo in ufficio" è diretto da Edoardo Stoppa e interpretato da Juliana Moreira insieme alla border collie Luna.

Il nuovo regolamento, ha spiegato ieri in conferenza stampa il direttore di Ats, Marco Bosio, riguarda il pesonale che lavora negli uffici, non nei reparti. Sono ammessi cani sotto i 25 kg di peso e gatti, tutti vaccinati e con microchip. Prima di portarli, sarà necessario farne richiesta comunque al proprio capo-ufficio. Per i cani sopra i 25 kg di peso e altri animali sarà necessaria prima un'autorizzazione da parte dei veterinari dell'Ats. Per tutti sarà poi necessario sottoscrivere una polizza assicurativa. Il progetto nasce dall’idea che tenere un cane o un gatto in ufficio contribuisca “a ridurre lo stress lavorativo e ad aumentare la produttività, rende più creativi e moltiplica le gratificazioni, favorendo la socializzazione tra le persone e producendo empatia”, ha spiegato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

In Lombardia è già consentito l'accesso in alcuni reparti ospedalieri a cani, gatti o conigli dei pazienti. Anche in quell'occasione l'associazione 'Amo gli animali' aveva realizzato uno spot, sempre con la regia di Edoardo Stoppa, per diffondere la notizia.