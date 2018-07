Dall'America all'Appennino: avvistato un orsetto lavatore tra i boschi della Romagna

Un procione, noto anche come orsetto lavatore (Procyon lotor), è stato avvisato a Bagno di Romagna, come documenta un video pubbilcato su Facebook dal naturalista Andrea Boscherini.

"Per quanto indiscutibilmente simpatico, avrei preferito non riprenderlo visto che la specie è originaria del Nord-America; la sua diffusione lungo l'Appennino Tosco-Romagnolo è dovuta alla fuga di qualche esemplare precedentemente detenuto in cattività in Casentino", ha detto Andrea Boscherini.

Boscherini, che collabora anche con il programma "Geo" di RaiTre, sottolinea come "il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, già da qualche anno, ha attivato un progetto di controllo della specie che ha evidentemente svalicato il crinale giungendo in Romagna".

"Questo intelligente mammifero si nutre principalmente di invertebrati, pesci, anfibi e frutta; le sue famose zampe, utilizzate a volte per strofinare cibo e oggetti all'interno dell'acqua, sono fra gli organi di tatto più sviluppati al mondo".

La notizia su CesenaToday