Debutto allo zoo: c'è il raro cucciolo di scimmia ragno

Ha debuttato allo zoo di Santa Fe de Antioquia, a circa 58 chilometri da Medellin, in Colombia, un piccolo di scimmia ragno, così chiamata per la sua agilità, specie di primate raro, ad alto rischio di estinzione. Il suo sesso non è ancora chiaro e pertanto il neo-arrivato non ha per ora un nome.

Catalina Diaz, coordinatrice della fauna e della flora allo zoo di Santa Fe, spiega:

"Questa specie è gravemente minacciata di estinzione, secondo l'Iucn (Unione internazionale per la conservazione della natura). Appartiene alle 25 specie di primati più minacciate al mondo. Vivono tra la riva del fiume Magdalena in Colombia e in piccole zone del Venezuela".

"Non sappiamo ancora se sia un maschio o una femmina e non lo sapremo probabilmente prima di due o tre mesi, perché non vogliamo separare il piccolo dalla madre, se non c'è una necessità medica per farlo", aggiunge.

Il cucciolo è nato domenica 9 settembre. Un chilo per circa 20 centimetri di lunghezza, si tratta del terzo esemplare di scimmia ragno nato dal 2012 in questo zoo.