Marito e moglie si separano, il giudice ordina l'affido condiviso del cane: primo caso in Italia

In una causa di separazione non consensuale, un giudice ha dato in affidamento il gatto all'ex marito e il cane, a settimane alterne, ad entrambi i due ex coniugi.

E' successo a Sciacca, in provincia di Agrigento. Si tratta del primo caso in Italia in cui gli animali domestici sono trattati allo stesso modo dei figli ed è un pronunciamemento destinato a fare giurisprudenza. Il presidente del tribunale, Antonio Tricoli, ha deciso per l'affido convidiso così da garantire che entrambi gli animali possano continuare il legame affettivo.

"Rilevato che in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela - ha scritto il presidente Tricoli nell'ordinanza - anche in relazione al benessere dell’animale stesso, assegna il gatto al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il migliore sviluppo possibile dell’identità dell’animale e il cane, indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante nel microchip, a entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50 per cento".