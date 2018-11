Skipper, il cane rapito a Venezia e ritrovato grazie a Facebook

Dopo quasi due giorni di ansia e ricerche, finalmente Skipper è tornato a casa.

Il setter inglese bianco-arancio, rapito lo scorso 26 novembre a Venezia è stato ritrovato dopo 36 ore grazie al tam tam scatenato dalla sua padrona, Chiara Fenzo, tra Facebook e WhatsApp.

Proprio la condivisione sui social della notizia ha permesso di individuare il cane alla Stazione Centrale di Milano, all'indomani del furto, mentre si trovava in compagnia dell'uomo dell'Est che se n'era appropriato indebitamente per poi cercare la fuga in Svizzera.

Dopo l'intervento della polizia a Chiasso, l'animale è stato recuperato e il rapitore arrestato.

Sono state proprio le segnalazioni degli utenti a permettere di individuare Skipper e il suo rapitore prima che potessero far perdere le loro tracce. Un altro caso in cui i social dimostrano la loro forza, stavolta messa in atto per una buona causa.

Stamattina la padrona ha potuto riabbracciare Skipper, come testimonia l'ultimo post condiviso su Facebook.