Tra cani e padroni emozioni "sincronizzate": condividono anche lo stress

Quando i proprietari di cani attraversano un periodo stressante, non sono i soli a sentire la pressione, anche i loro amici a quattro zampe accusano lo stress: lo sostengono i ricercatori dell'università svedese di Linkoping che hanno rilevato come i cani producano gli stessi livelli di cortisolo dei padroni stressati.

I ricercatori svedesi si sono concentrati su 25 Border Collie e 33 cani pastore delle Shetland, e h anno esaminato i capelli dai proprietari dei cani e dai loro cani, osservando le concentrazioni di un ormone chiamato cortisolo, una sostanza chimica rilasciata nel flusso sanguigno e assorbita dai follicoli piliferi in risposta allo stress.

"Depressione, eccessivo esercizio fisico e disoccupazione sono solo alcuni esempi di stress che possono influenzare la quantità di cortisolo che si trova nei capelli" sostiene Lina Roth della Linkoping University.

I ricercatori suggeriscono che la sincronizzazione tra i livelli di stress potrebbe risiedere nel forte legame tra i cani e i padroni.

Ma perché le persone influenzano i loro cani piuttosto che viceversa? Forse le persone sono "una parte più centrale della vita del cane". I risultati dello studio non sono tuttavia una sorpresa. Secondo Alicia Buttner, direttore del comportamento animale della Nebraska Humane Society spiega come le nuove prove dimostrino che il legame tra cani e padroni assomiglia "a quello che i genitori condividono con i propri figli" spiega all'Associated Press.