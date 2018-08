Guendalina, Lulù, Lauria e Roggero tornano in mare: liberate 4 tartarughe Caretta caretta

Guendalina, Lulù, Lauria e Roggero sono state reimmesse in natura, nello specchio d’acqua antistante la sede nautica del Club Canottieri Roggero di Lauria a Mondello, Palermo. Tantissimi i curiosi, tra grandi e piccini, accorsi in spiaggia per assistere alla liberazione delle quattro tartarughe, curate dai veterinari del centro di Referenza nazionale sul benessere, monitoraggio e diagnostiche delle malattie delle tartarughe marine dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Video Rosaura Bonfardino/PalermoToday