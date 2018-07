"Continuava a scappare", uccide il cane con due colpi di fucile

Un boato nel silenzio della notte poi la chiamata ai Carabinieri: quando i militari sono giunti sul posto hanno trovato un uomo che indossava ancora la cintura dei proiettili addosso, in terra il corpo di una cagnolina, il meticcio di famiglia.

"Continuava a scappare, era un pericolo per le macchine e per per i bambini" è stata la difesa e la giustificazione che l'uomo a sollevato ai Carbinieri.

Per un allevatore di bestiame 55enne di Giavera del Montello si sono aperte le porte del tribunale. Come riporta Treviso Today all'uomo il "rapporto complicato" con la povera cagnolina, è costato una condanna a due mesi di reclusione per maltrattamenti.