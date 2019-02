Nicoletta come il cane Hachiko: veglia da 10 anni la tomba del padrone

La cagnetta Nicoletta veglia da dieci anni la tomba del suo padrone. Una storia che sembra quella leggendaria del cane giapponese Hachikō, che a cavallo tra gli anni Venti e Trenta, in Giappone, si è recato per quasi 10 anni sulla tomba del suo padrone. Invece la storia nostrana ha luogo tuttora al cimitero di Panza, a Forio, piccolo comune sull'isola di Ischia.

Ora la dolcissima Nicoletta ha 14 anni, età importante per un cane. Col passare degli anni di lei si sono presi cura l'ex custode del cimitero, un pensionato, e la Lega Animali. Spesso, oggi come ormai da dieci anni, la si vede accucciata nei pressi della tomba del padrone.

A raccontare questa bella storia è il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: "Nonostante siano passati tanti anni nel suo cuore sono ancora vividi i ricordi felici con il suo compagno di vita. La speranza, ora, è che con l’arrivo della sua stessa vecchiaia, turisti e residenti non la lascino sola, come lei non ha lasciato solo chi l’ha tanto amata."