Vito, il "gatto bionico" con due protesi al posto delle zampe

È ormai una star Vito, il "gatto bionico": è il primo felino in Italia ad avere due protesi alle zampe posteriori. Abituato a stare all'aperto, un giorno Vito è scomparso da casa. Quando le sue padrone – l'ex cestista Silvia Gottardi e la moglie Linda – lo hanno ritrovato aveva entrambe le zampe posteriori schiacciate, come racconta Claudia Rocchini, fotografa naturalistica specializzata in ritratti felini che a Vito.

Di solito i gatti che perdono entrambe le zampe vengono soppressi, ma il suo veterinario ha proposto un intervento sperimentale mai eseguito prima in Italia per inserire le due protesi, inizialmente temporanee, poi sostituite da altre definitive impiantate direttamente nell'osso.

Dopo una convalescenza lunga e dolorosa, Vito è riuscito a rimettersi in piedi sulle sue zampe. Ora "zampetta tranquillo per casa, riuscendo a fare anche le scale. Non salta, ovviamente, ma il veterinario sta valutando di progettare protesi con piccole molle per permettergli di far leva, imitando le vere zampe", spiega Rocchini su Facebook.

Il gatto Vito ha una pagina Facebook e un profilo Instagram - @vituzzosuperstar - che raccolgono foto e aggiornamenti sulla sua nuova vita "bionica".