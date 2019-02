Gioca al 10eLotto e centra il colpo della vita

Vincita record al 10eLotto. La dea bendata si è fermata a Marcianise, in provincia di Caserta, dove sono finiti ben cinque milioni di euro. E' la vincita più alta nella storia del gioco, a pari merito con un'altra vincita, sempre da 5 milioni, realizzata nel 2010 a Napoli, e a un'altra dello stesso importo centrata nel 2015 in provincia di Udine. Stando a quanto riferisce Agimeg, il fortunato ha indovinato 10 numeri più il Doppio Oro. Un colpo milionario che probabilmente gli cambierà la vita.

10eLotto, ecco i numeri vincenti dell'estrazione del 14 febbraio 2019.

3 4 5 11 22 26 27 30 31 37 40 41 43 47 63 67 73 76 82 86

Numero Oro 76

Doppio Oro 76 26

Anche l'ultima estrazione del SuperEnalotto è stata prodiga di premi. A Pescara un giocatore ha centrato un 5+1 portandosi a casa 581.792,09 euro. Il tagliando fortunato è stato giocato in un tabacchi di Piazza Duca degli Abruzzi. Il vincitore? "Non si è ancora fatto vedere" ha detto ad Agimeg il titolare della ricevitoria. "Il 60% dei giocatori che frequentano il nostro locale sono clienti abituali" ha aggiunto, "spero che il vincitore sia una persona della zona". Nessuna traccia della sestina vincente: per il prossimo appuntamento il jackpot sale a 106,3 milioni di euro.

Estrazioni SuperEnalotto: i numeri vincenti di giovedì 14 febbraio 2019

4 30 47 76 78 83

Jolly 53 SuperStar 65