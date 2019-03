Gioca e sbanca: colpo da 2,7 milioni di euro

Dopo i cinque milioni di euro vinti il mese scorso a Marcianise, nel Casertano, il 10eLotto regala un'altra vincita notevole. Questa volta, riferisce Agimeg, la dea bendata si è fermata a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi dove un giocatore si è portato a casa ben 2,7 milioni.

10eLotto, una vincita più unica che rara

Si tratta della seconda vincita più alta del 2019 e la quarta più alta di sempre nella storia del gioco (a pari merito con altre due dello stesso importo). Un colpo di quelli che ti cambiano la vita.

Il fortunato (di cui ovviamente non si conosce l'identità) ha indovinato 10 numeri più l’opzione Oro. Una coincidenza più unica che rara, tanto è vero che le vincite di questo tenore si contano sulle dita di una mano. Nella storia del 10eLotto ci sono state solo tre vincite più alte, pari a 5 milioni, realizzate a Napoli e Udine, oltre a quella già citata di Marcianise. Il 10eLotto ha portato fortuna anche a Palermo dove sono stati vinti 100mila euro grazie a un 9.

Lotto e SuperEnalotto, cos'è successo nell'ultima estrazione

Quanto al Lotto, alle porte di Roma, e precisamente a Rocca Priora, è stata centrata una quaterna da oltre 50mila euro. Niente da fare invece per la sestina del SuperEnalotto. I premi più alti dell’estrazione di ieri (martedì 12 marzo) sono finiti ai 4 giocatori che hanno realizzato un 4 Stella. Per loro circa 33mila euro. Il jackpot per la prossima estrazione è di oltre 119 milioni di euro.

Estrazioni SuperEnalotto: i numeri del 12 marzo 2019

13 37 58 66 67 88

Jolly 6 Superstar 85

Estrazioni Lotto: i numeri di martedì 12 marzo 2019

NAZIONALE 14 22 35 41 32 BARI 17 66 89 55 5 CAGLIARI 21 50 49 61 35 FIRENZE 39 10 83 27 79 GENOVA 84 75 90 82 53 MILANO 22 35 78 77 70 NAPOLI 84 35 88 61 89 PALERMO 30 26 34 47 80 ROMA 35 34 27 66 31 TORINO 30 51 41 61 90 VENEZIA 34 2 11 53 3

Estrazioni 10eLotto: i numeri vincenti del 12 marzo 2019

2 10 17 21 22 26 30 34 35 39 49 50 51 66 75 78 83 84 89 90

Numero Oro: 17 Doppio Oro: 17 66