Gioca tre euro e ne vince 250mila

Un terno da 130mila euro. L’ultima estrazione del Lotto ha baciato Sabaudia, in provincia di Latina, dove un ignoto giocatore si è portato a casa 130.625 euro per effetto di un terno sulla ruota di Roma. 9, 45, e 61 i numeri fortunati. A Rapallo, in Liguria, finisce invece il secondo premio della giornata: 37.500 euro grazie ad un ambo.

Le vincite più alte le ha regalate però l’ultimo concorso del 10eLotto. A Rende, nel Cosentino, sono stati vinti ben 250mila euro grazie ad un nove centrato con una puntata di 3 euro. Altra vincita notevole (da 100mila euro) è stata realizzata ad Ischia. Il SuperEnalotto invece è stato avaro di premi: solo quattro "5" da 41mila euro. Sabato scorso però a Gragnano, vicino Napoli, un fortunato ha vinto oltre 200mila euro grazie ad un "5".

Il jackpot continua a latitare, e così pure il 5+1. Per la prossima estrazione il discorso montepremi si fa ancora più interessante: la sestina vincente vale ormai 67 milioni di euro.

Ecco tutti i numeri dell’estrazione di ieri, 20 novembre 2018.

SuperEnalotto

Ultima estrazione del Lotto

NAZIONALE 2 31 78 30 55 BARI 28 48 35 43 90 CAGLIARI 32 14 4 46 54 FIRENZE 84 65 64 46 74 GENOVA 2 77 41 44 76 MILANO 37 52 82 62 85 NAPOLI 42 17 12 10 25 PALERMO 68 69 72 55 28 ROMA 9 90 45 17 61 TORINO 40 38 56 19 27 VENEZIA 40 59 83 71 81

Estrazione 10eLotto martedì 20 novembre 2018

2 9 14 17 28 32 35 37 38 40 42 48 52 59 65 68 69 77 84 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 28

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 28 48