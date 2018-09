10eLotto, settembre inizia "col botto": gioca e vince 250mila euro

Nessun colpo grosso nel primo martedì del mese, si chiude senza “6” per il SuperEnalotto, che per il prossimo appuntamento metterà sul piatto per la sestina vincente 34,9 milioni di euro. La combinazione esatta del 4 settembre è stata 18 25 47 51 70 83 Jolly 2 SuperStar 7. Festeggiano sei giocatori che hanno centrato il 5, ognuno dei quali porta a casa 26.853 euro. Per i quattro 4stella ci sono invece 30mila euro a testa. Ma per il 10eLotto è stata una giornata quasi da record

10eLotto, colpo da 250mila euro

Colpo grosso con il 10 e Lotto a Latina, dove martedì 4 settembre è stata centrata una vincita da 250mila euro. A festeggiare, nel capoluogo pontino, è un giocatore che ha scelto una combinazione di nove numeri, indovinandoli tutti con la modalità “oro”. Si tratta di uno dei dieci premi più alti distribuiti dal gioco da inizio 2018.

Ultima estrazione 10eLotto

1-2-3-7-11

12-14-19-20-48

49-50-56-63-68

69-73-74-78-80

SuperEnalotto ultima estrazione

COMBINAZIONE VINCENTE

18 25 47 51 70 83

NUMERO JOLLY

2

SUPERSTAR

7

Quote SuperEnalotto

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 33.980.186,00 € 0 5 punti + Jolly - 0 5 punti 26.853,00 € 6 4 punti 303,35 € 546 3 punti 26,61 € 18.620 2 punti 5,37 € 285.643

Ultima estrazione Lotto