10eLotto, colpo da sogno: con 3 euro ne vince 50mila

Festa grande a Modica, in provincia di Ragusa. Stavolta a portare una sostanziosa vincita in Sicilia dopo le estrazioni di sabato 1 settembre, non è stato il SuperEnalotto, ma il 10eLotto. Con una giocata di soli tre euro il fortunato giocatore di Modica è riuscito a mettere a segno un vero e proprio colpo: un '9 oro' da 50mila euro, la vincita più sostanziosa dell'ultimo appuntamento.

Ma il 10eLotto non ha regalato gioie soltanto nel ragusano. Con un '6 oro' un giocatore di Granarolo, in provincia di Bologna, è riuscito a vincere 25mila euro, mentre un '4 oro' a Castropignano (Campobasso), ha fruttato un premio da 12mila euro. Secondo quanto riporta Agimeg, il totale delle vincite nell’ultimo appuntamento è stato di 24,4 milioni, da inizio anno l’importo complessivo sfiora i 2,9 miliardi. In attesa della prossima estrazione, prevista per martedì 4 settembre, ecco i numeri vincenti per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto estratti sabato 1 settembre

SuperEnalotto, i numeri estratti sabato 1 settembre

Sestina vincente: 1 4 19 23 55 68

Numero Jolly: 28

Numero SuperStar: 13

Lotto, i numeri estratti sabato 1 settembre

NAZIONALE 40 66 21 52 75 BARI 54 16 84 75 4 CAGLIARI 33 36 14 29 86 FIRENZE 88 28 19 84 63 GENOVA 31 22 6 39 41 MILANO 75 58 90 73 12 NAPOLI 62 25 45 9 73 PALERMO 64 51 85 23 77 ROMA 13 21 62 84 7 TORINO 75 60 62 38 53 VENEZIA 52 57 79 14 56

10eLotto, i numeri estratti sabato 1 settembre