Aggrediti perché hanno la pelle nera: ancora razzismo in Italia

Un ragazzo originario del Senegal "invitato" a lasciare il suo posto vicino a una donna italiana per andare a sedersi in fondo al bus. Un altro finito in ospedale perché colpito a calci e pugni mentre nel cuore della notte di stava recando al lavoro, in un panificio, dopo essere stato insultato.

Sono questi i due ultimi - in ordine di tempo - episodi di razzismo avvenuti in Italia che si vanno ad aggiungere a quella che ormai è una lista assai lunga, più di quella che si dovrebbe poter stilare in un paese "normale". Episodi che sembrano riportare indietro nel tempo l'orologio della storia, quando appunto era considerato accettabile discriminare le persone in base al colore della pelle e camminare per strada anche semplicemente per andare a lavoro poteva essere un rischio.

"Vai via, se di un'altra religione": e lo caccia in fondo al bus

A Trento, una ragazza è stata testimone dell'umiliazione subita da un senegalese di 25 anni, aggredito verbalmente da una passeggera italiana su una corriera Roma-Bolzano, che non voleva farlo sedere vicino a sé perché nero e "di un'altra religione" e che gli ha intimato di andare a sedersi giù, in fondo al pullman. Addirittura è stata chiamata la polizia, che ha fatto spostare il ragazzo in un altro posto, vicino alla giovane, che poi racconterà tutto in un post su Facebook: "Quando a scuola leggevo di Rosa Parks e degli autobus con i posti riservati, vedevo quella società lontana anni luce dalla nostra e mi dicevo 'per fortuna ora non è così'. Quanto accaduto oggi su questo Flixbus mi rattristice, mi fa tornare indietro a quei tempi e mi fa capire che forse non siamo mai cambiati, che non c'è fine alla cattiveria umana".

Mamadou, il ragazzo, ha 25 anni, è nato in Senegal ma vive da 15 anni a Bolzano, racconta. Lavora da qualche anno in un'azienda locale, ha ritmi e orari pensantissimi. "Credimi, non faccio nulla di male. Non sono cattivo. Voglio solo sedermi e riposare perché sono stanco", le dice.

Va a lavorare in panetteria, aggredito da due giovani perché nero

Anche l'altro giovane senegalese aggreddito lavora. E alle due di notte di sabato il 28enne stava proprio andando a lavorare, in un panificio a Morbegno, in provincia di Sondrio, quando è stato avvicinato da due ragazzi del posto, appena poco più giovani di lui, che lo hanno insultato perché nero. Lui stava andando a lavorare, loro con tutta probabilità erano ubriachi, racconta Il Corriere della Sera. Agli insulti, come pure alle botte che sono seguite, il panettiere ha reagito, azzuffandosi con loro finché non sono arrivati carabinieri. E' finito in ospedale ed è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni. In ospedale anche uno dei suoi aggressori che poi è stato denunciato per lesioni.

Aggressioni diverse, stessa matrice: il razzismo, l'odio per la diversità. L'ignoranza.