Aia ritira spinacine e cotolette: "Non mangiatele", tutte le informazioni

Aia ha richiamato dalla vendita due lotti di prodotti panati, a causa della possibile presenza di frammenti di plastica bianca. Nello specifico, si tratta delle Spinacine di pollo e tacchino e delle cotolette Bigger XXL di tacchino. "A seguito delle procedure di autocontrollo che vengono svolte nei siti produttivi, l'azienda ha rilevato la possibile presenza di frammenti di plastica bianca", si legge sul sito ufficiale di Aia.

Aia ritira le cotolette di tacchino Bigger XXL e le Spinacine: i lotti interessati

L'avviso è stato pubblicato anche dal ministero della Salute che invita a "non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per sostituzione". Il richiamo è stato deciso volontariamente da Aia "in via precauzionale" e riguarda esclusivamente i seguenti prodotti: Spinacine Aia lotto 07258020 (confezione due pezzi da 220 grammi e confezione quattro pezzi da 440 grammi) con scadenza 8 giugno 2019 e Bigger XXL Aia lotto 07258011, confezione da 280 grammi con scadenza 8 giugno 2019.

L'azienda invita i consumatori che avessero già acquistato un prodotto appartenente ai due lotti interessati a riconsegnare le confezioni in loro possesso ai punti vendita in cui hanno effettuato l'acquisto. Gli stessi punti vendita procederanno alla sostituzione o all’eventuale rimborso.

"Aia si scusa con i propri clienti e consumatori per qualsiasi inconveniente causato da questo richiamo volontario - si legge ancora nella nota dell'azienda -. In caso di ulteriori necessità i consumatori possono contattare il Numero Verde 800.501.509 o scrivere a servizio.clienti@aia-spa.it".