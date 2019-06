“Avete un libro nel cassetto?”: Di Battista cerca e valuta opere nuove su geopolitica e migrazioni

L'ex deputato del M5s cura una collana di saggistica per Fazi Editore e lancia l'iniziativa per scovare nuovi autori su tematiche come geopolitica e migrazioni, appunto, ma anche cambiamenti climatici, "bancocrazia" e "sondaggiocrazia"