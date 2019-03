Alessio, 27 anni e una rara malattia al cuore: "Per curarmi ho bisogno del vostro aiuto"

"La mia vita è un inferno". Alessio Scorrano, 27enne originario di Lecce, racconta il suo calvario a MilanoToday. Il giovane è di casa nel capoluogo lombardo dove tutt’ora vive, ma spera presto di poter partire per gli Stati Uniti. L’unica speranza per curare la malformazione congenita al cuore che lo tormenta da anni, è quella di andare a Stanford in California "dove c’è l’unico centro ospedaliero specializzato sul ponte miocardico e quindi in grado di curare la mia patologia".

Il sogno di Alessio è quello di curarsi e tornare alla vita di prima. Ma è un sogno che ha un costo molto alto: per gli esami e l'operazione sono necessari circa 500mila euro. Per questo il giovane ha aperto un sito web e lanciato una raccolta fondi su facebook, ma finora le donazioni raccolte (appena 20mila euro) non sono sufficienti.

La malattia di Alessio

Nel 2013 la malformazione congenita di cui soffre, chiamata 'ponte miocardico', ha iniziato a dare i primi sintomi importanti. La malattia si è presentata per la prima volta dopo una corsa: "Avvertii un forte dolore toracico ed affanno - racconta il 27enne sul suo sito web -, mi spaventai ed andai al pronto soccorso, mi fecero degli esami e mi mandarono a casa dicendomi che era tutto nella norma, ma qualcosa era cambiato i giorni seguenti non riuscivo più a fare le mie solite corse senza sentire dolore toracico ed affanno".

Sembrava un malessere passeggero, ma i giorni passavano "ed io continuavo a stare sempre peggio il dolore toracico iniziava a presentarsi non solo durante una corsa ma anche durante degli sforzi meno intensi".

"Attualmente la mia vita è completamente limitata dal dolore toracico, affanno e altri vari sintomi cardiaci - scrive il ragazzo a MilanoToday -, non riesco più a camminare, a stare in piedi ed ogni azione è diventata difficile per me".

"Da solo non riuscirà mai a trovare i soldi necessari, chiedo il vostro aiuto"

Dopo che i medici gli hanno diagnosticato la patologia cardiaca, Alessio si è sottoposto a un intervento a cuore aperto "che però ha peggiorato la situazione ed ha richiesto un secondo intervento", racconta il giovane. In Italia infatti la patologia del 'ponte miocardico' non è molto conosciuta, tanto che Alessio era "il terzo caso in 25 anni per cui si provava questo tipo di intervento nell'ospedale". L’unica possibilità è quella di andare negli Stati Uniti. "Da solo non riuscirò mai ad avere i soldi necessari per riuscire ad andarci, per questo chiedo il vostro aiuto".