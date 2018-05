Riecco gli Anania, la mamma dei record in tv con i suoi 16 figli

Domenica 13 maggio, alle ore 14 su Rai1, la nuova puntata di "Domenica In" si apre con uno spazio dedicato alla festa della mamma: verranno raccontate storie di madri, storie di gioia, coraggio e sacrificio. In studio Rita Procopio Anania, una super mamma di ben 16 figli, Enrica Bonaccorti e Samantha de Grenet, che parleranno della loro esperienza personale.

A una settimana dalla finale, prosegue il "Processo a Ballando con le Stelle", con gli episodi più controversi di quest'edizione, commentati in studio dal giurato Guillermo Mariotto, dal ballerino Raimondo Todaro e dai campioni Nathalie Guetta e Akash. In collegamento Milly Carlucci svelerà alcune indiscrezioni sulla finale del 19 maggio.

Ospite della puntata anche Anna Tatangelo, che si racconterà a Cristina Parodi, ripercorrendo la sua vita e la sua carriera musicale. L'attore Sergio Muniz sarà il protagonista del gioco "Che uomo sei?", dove verrà giudicato "marito", "amante" o "amico ideale". Stefano Masciarelli e la moglie Emiliana Morgante si sottoporranno invece al "Gioco delle affinità", per testare in diretta la loro sintonia di coppia. Benedetta Parodi questa settimana sarà "A casa di..." Rosanna Lambertucci, per una sfiziosa intervista ai fornelli. A fare da colonna sonora al programma saranno le splendide voci di Karima, Sal Da Vinci e Silvia Salemi, accompagnati dalla band di Domenica In.

Chi è Rita Procopio Anania

Rita Procopio, 46, casalinga, si è sposata l'8 dicembre del 1993 con Aurelio Anania, 50 anni, coadiutore all'Accademia di belle arti di Catanzaro. Rita e Aurelio vivono in una casa di 110 metri quadrati con i loro 16 figli: Marta, Priscilla, Luca, Maria, Giacomo, Lucia, Felicita, Giuditta, Elia, Beatrice, Benedetto, Giovanni, Salvatore, Bruno, Domitilla e Paola. In una stanza ci sono i sette maschi, in altre due sono difese le femmine.

Già ospite del Festival di Sanremo, la coppia professa la fede del movimento dei Neocatecumenali. Aurelio raccontava di guadagnare solo 2200 euro al mese, assegni familiari compresi, ma di riuscire ad arrivare a fine mese grazie all'aiuto della Provvidenza, "sicuro e puntuale" ogni mese. Ogni giorno, la spesa consta di tre chili e mezzo di pane e ben 4 litri di latte.