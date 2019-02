Cani e gatti sepolti insieme nella stessa tomba con i padroni: la riforma in Lombardia

La Lombardia sarà la prima regione italiana a consentire la sepoltura degli animali d'affezione, come cani e gatti, assieme e vicino ai loro proprietari. La novità è contenuta nella riforma dei servizi cimiteriali, che oggi va al voto in Consiglio regionale, come ricorda MilanoToday. La sepoltura degli animali sarà possibile nelle tombe di famiglia o nei loculi, previa cremazione dell'animale e in teca separata, mentre non sarà possibile per le sepolture a terra.

La proposta, avanzata da Forza Italia, è stata approvata a larga maggioranza in commissione, con i voti del centrodestra ma anche del Movimento 5 stelle, mentre il Pd si è dichiarato contrario alla proposta sostenendo che complicherebbe la gestione dei cimiteri, mentre sarebbe invece d'accordo nel prevedere aree riservate agli animali nei cimiteri "umani".

"Rappresenta una complicazione nella gestione dei cimiteri, per i quali i Comuni già sono in affanno per motivi di spazio, perché i servizi funebri stanno trasformandosi sempre più in business anziché in cura della memoria e perché non c'è stato alcun confronto con le confessioni religiose", ha spiegato Carlo Borghetti, consigliere dem e vicepresidente dell'assemblea lombarda.