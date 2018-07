Porta la moglie (in foto) a guardare il mare: il gesto d'amore infinito di un anziano

Una foto che comunica più di mille parole. Uno scatto che ti fa ritrovare con gli occhi umidi e lacrimanti senza darti il tempo di accorgertene. Un fenomeno raro, quasi quanto il vero amore, espresso proprio da questa immagine, che negli ultimi giorni sta circolando sui social, raccontando silenziosamente la storia di un uomo e della sua dolce metà.

E' stata scattata a Gaeta, sul litorale laziale, questa immagine che immortala un uomo seduto a guardare il mare, con al fianco la foto della moglie, con tutta probabilità defunta. Un gesto di un romanticismo d'altri tempi, testimone di un amore puro e più forte anche della morte stessa. A 'fissare' questa immagine su pellicola (se ancora si può dire) è stato Giorgio Moffa, il primo a pubblicarla su Facebook, corredandola con un commento che ci aiuta a comprendere la scena nel migliore dei modi:

“Sono giorni che viene non conosco questa splendida persona so soltanto che il suo è stato sicuramente un grande amore l'ho visto piangere e credo che uomini del genere non nascano più un abbraccio forte caro amico sei un grande uomo”

Lo scatto è stato poi ricondiviso anche dalla pagina social della città di Gaeta, dove ha accumulato migliaia di commenti e like, a testimoniare come ci sia ancora bisogno di storie e di uomini come lui, che osserva il mare accanto alla foto della sua amata, un modo per sentirla più vicina, adesso che non c'è più. Un'immagine bellissima, che non ci siamo ancora stancati di guardare, nonostante gli occhi si siano fatti rossi, gonfi e pieni di lacrime.