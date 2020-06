App Immuni disponibile per il download? Nuovo giallo, in Liguria slitta la sperimentazione

Secondo il "Corriere della Sera" e altre testate nazionali, a partire da oggi l'app per il contact tracing Immuni dovrebbe poter essere scaricabile dagli store di Apple e Google. Il download potrà essere effettuato da tutt'Italia (forse a partire dal pomeriggio), ma in realtà il sarà attivo solo nelle Regioni che aderiranno alla sperimentazione. Tra le regioni pilota ci sono Liguria, Abruzzo, Puglia e Marche.

In realtà però, stando al Secolo XIX, almeno in Liguria la sperimentazione potrebbe slittare ancora. Il governatore Giovanni Toti, dopo una videoconferenza con Roma, ha infatti affermato che "lo strumento dev’essere ancora affinato. Aspettiamo questi aggiustamenti e quando sarà possibile partiremo anche in Liguria". Insomma, un piccolo giallo che di certo non giova alla causa.

L’applicazione che dovrà aiutare le autorità sanitarie a prevenire il contagio arriva in realtà un po’ in sordina. Nessun annuncio da parte del governo, nessuna "pubblicità" affinché venga scaricata da quante più persone possibili. Eppure, secondo molti esperti del settore, per essere efficace Immuni dovrà essere usata almeno dal 60% della popolazione. Una percentuale che al momento sembra irragiungibile, vista e considerata anche la decisione dell’esecutivo di non rendere obbligatoria l’applicazione.

Peraltro il rilascio a livello nazionale di Immuni avverrà solo dopo i test necessari condotti nelle regioni pilota. Le tempistiche al momento non sono chiare.

Come funzionerà Immuni

Intanto qualche giorno fa è stato pubblicato il codice sorgente che chiarisce il funzionamento della app. Il logo scelto è un omino blu su sfondo bianco (vedi immagine in basso).

L'alert che rileva il contatto a rischio è di colore arancione. Il messaggio che arriverà all’utente in questi casi dovrebbe essere il seguente: "Immuni ha rilevato che il giorno X sei stato vicino a un utente Covid-19 positivo. Segui le indicazioni del tuo medico. Rimani a casa per i 14 giorni successivi alla data del contatto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Wired spiega che se una persona risulta positiva al test non ha alcun obbligo di caricare il risultato del tampone sul server centrale. Qualora volesse farlo, bisogna entrare in una sezione specifica dell’applicazione, comunicare una password che verrà inviata sul nostro smartphone, e infine dare l’invio alla comuncazione dei dati. Tutto però è affidato alla buona volontà del singolo. Di