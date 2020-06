"Cerco l'angelo che mi ha fatto salutare mio marito per l'ultima volta, aiutatemi a trovarlo"

Era la sera del 6 aprile scorso quando ha ricevuto una chiamata sul suo smartphone: un ultimo saluto dal suo Carlo prima che quel maledetto tumore se lo portasse via per sempre. A metterla in contatto con suo marito è stato un infermiere del Policlinico Casilino di Roma dove l’uomo era ricoverato in fin di vita per un cancro fulminante. A causa delle disposizioni anti-Covid la donna non ha potuto stare accanto a lui fino alla fine. Ma non ha mai dimenticato il gesto di quell’infermiere. Per questo Anna Atzeni, moglie di Carlo, ha lanciato un appello per rintracciare quell’angelo che le ha permesso di dire un’ultima parola al compagno che amava e con cui aveva condiviso tutto.

"Cerco l'infermiere che la sera del 6 aprile scorso ha accudito durante la notte Carlo Civetti nel reparto di Medicina, III piano stanza 9, letto 34. L'infermiere ha effettuato una telefonata richiesta dal paziente alle ore 19.23, un vero dono, perché l'ultimo flebile 'ciao' tra marito e moglie. Grazie di cuore". Questo il testo del volantino che in pochi giorni ha fatto il giro del web.

"Grazie a lui l'ho salutato per l'ultima volta. È stato di un’umanità unica. È un angelo e voglio ringraziarlo personalmente" ha raccontato la donna a RomaToday. Il desiderio di ringraziarlo di persona è "un atto d'amore" e "un atto d'umanità che avrebbe fatto anche Carlo". Una storia che arriva dritta al cuore.