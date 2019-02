Colpo di fulmine al cinema: ragazza cerca il misterioso spettatore della quinta fila

E' stato amore a prima vista, proprio come succede nei film. Un colpo di fulmine per uno sconosciuto incontrato per caso durante una proiezione e ora la ragazza ha lasciato un messaggio per cercare di rintracciare il misterioso spettatore che le ha rubato il cuore al cinema Belatrade di Milano. La pagina Facebook della sala cinematografica ha condiviso il messaggio che la ragazza ha lasciato per ritrovarlo.

"Ragazza cerca uomo tra i 38 e i 45 anni incrociato prima della proiezione di Cold War delle ore 18 di domenica 3 febbraio", si legge nel messaggio. L'uomo era seduto alla "quinta fila dal fondo sulla sinistra guardando lo schermo", aveva "jeans, barba e (forse) occhi chiari".

"E se vi riconoscete nella descrizione... beh, fatevi avanti. Noi ci limiteremo a fare da tramite", scrivono su Facebook i gestori della pagina.